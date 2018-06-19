وزير القوى العاملة يتفقد الانتخابات بمقر نقابة العاملين بالمحاكم

محافظ القاهرة للمواطنين: "أبلغوا عن السائقين المخالفين ولا تحتكوا بهم"

بالصور.. إقبال كثيف على انتخابات النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية

كتبت- مروة شوقي:

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مقر النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، للتصويت في انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة للدورة النقابية 2018-2022.

وأوصى سعفان، القائمين على الانتخابات بضمان النزاهة والشفافية، للخروج بتنظيم نقابي يراعي مصالح عمال مصر.

وأضاف: "يسروا الأمور على الناخبين، وتحروا الدقة والنزاهة من أجل عمال مصر".