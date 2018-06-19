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    وزير القوى العاملة يتفقد الانتخابات بمقر نقابة العاملين بالمحاكم

    01:48 م الثلاثاء 19 يونيو 2018
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    كتبت- مروة شوقي:

    تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مقر النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، للتصويت في انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة للدورة النقابية 2018-2022.

    وأوصى سعفان، القائمين على الانتخابات بضمان النزاهة والشفافية، للخروج بتنظيم نقابي يراعي مصالح عمال مصر.

    وأضاف: "يسروا الأمور على الناخبين، وتحروا الدقة والنزاهة من أجل عمال مصر".

    وزير القوى العاملة العملية الانتخابية محمد سعفان عملية التصويت

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