وزير القوى العاملة يتفقد الانتخابات بمقر نقابة العاملين بالمحاكم
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كتبت- مروة شوقي:
تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مقر النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، للتصويت في انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة للدورة النقابية 2018-2022.
وأوصى سعفان، القائمين على الانتخابات بضمان النزاهة والشفافية، للخروج بتنظيم نقابي يراعي مصالح عمال مصر.
وأضاف: "يسروا الأمور على الناخبين، وتحروا الدقة والنزاهة من أجل عمال مصر".
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