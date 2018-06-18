المفتي: زواج الشخص المُصاب بفيروس "بي" حرام شرعا ومن الكبائر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن زواج شخص مصاب بفيروس "بي" الكبدي من طرف آخر سليم، حرام شرعا.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى له نشرها الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، أن زواج شخص مصاب بهذا المرض من طرفٍ سليمٍ لم يحصل على لقاحه: هو سبيلٌ محققٌ للإصابة به عن طريق العلاقة الزوجية، ولذلك يكون حرامًا، بل صاحِبُهُ مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائر الذنوب؛ لأنه قد يؤدي بذلك إلى قتل الطرف الآخر بهذا المرض، بخلاف ما لو كان الطرف السليم قد حصل على التطعيم واللقاح ضده.

وشدد على أن الزواج وإن كان في الأصل مشروعًا لِمَن قدِرَ عليه، إلّا أنه يكون حرامًا إذا أدَّى لإصابة أحد طرفيه بضررٍ محقق.

ولفت إلى أن الزواج إذا كان قائمًا بالفعل فهو صحيح، لأن حرمة الزواج لا تعني بطلانه إذا حصل، غير أنه إذا كان الطرفُ السليمُ غيرَ مطعَّمٍ ضد المرض فتمنع العلاقة الجنسية حينئذٍ حتى يتم الشفاء التام، ثم تُستَأْنَف العلاقة بينهما.

ونوه مفتي الجمهورية، إلى أنه يجب على الطرف المصاب بهذا المرض -رجلًا كان أم امرأةً- أن يخبر الطرف السليم الذي يريد الزواج به؛ لخطورة مضاعفات المرض.