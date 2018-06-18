ننشر نص خطاب وزير السياحة السابق لسكرتير بابا الفاتيكان

كتب ـ يوسف عفيفي:

وجه الأب يوأنس لحظي، السكرتير الثاني لبابا الفاتيكان، الشكر إلى وزير السياحة السابق، يحيى راشد، تقديرا لجهوده في العمل على فتح ملف العائلة المقدسة والترويج له لزيارة مصر، بعد أن وصل مصر أول وفد حج لمسار رحلة العائلة المقدسة.

وكان وزير السياحة السابق، يحيى راشد، أول وزير يفتح ملف مسار رحلة العائلة المقدسة، وتفقد خلال شهر أكتوبر الماضي، بعض أماكن مسار رحلة العائلة المقدسة في وادي النطرون، والتقى قيادات ورؤساء الأديرة وطلب منهم تقديم طلباتهم فيما يتعلق بتطوير الأديرة ورفع كفاءتها، وذلك لوضع خطة لتنفيذها على الفور وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير النقاط الأساسية في مسار رحلة العائلة المقدسة.

وقال لحظي في رسالة نصية للوزير السابق، حصل مصراوي على نسخة منها اليوم الاثنين: "لا يمكن لأي شخص نكران فضل وشجاعة ومجهود الوزير السابق يحيى راشد، كما لم ينس التاريخ أنك كنت أول وزير سياحة يفتح هذا الملف ويروج له، وبالتأكيد لن ينس الله مجهودك".

وتابع: "أطلب من العائلة المقدسة أن تبارك في شخصك الحبيب وفِي أسرتك، وأن يكون هذا الحج بداية خير لوطننا الحبيب".

ويعد الأب يوأنس، أول مصري يتقلد منصب السكرتير الثاني لبابا الفاتيكان عام 2014، عقب عودته إلى روما، لاستكمال مهامه في مقر كرسي القديس بطرس الرسول بالفاتيكان، حيث يُعد المصري الوحيد الذي يعمل هناك.

وحصل مصراوي على نسخة من رد وزير السياحة يحيى راشد على الرسالة السابقة:

الأخ العزيز الفاضل الغالي أبونا يوأنس

أشكرك على رسالتك الرقيقة الكريمة من شخصك المحترم، أنت كان لك دور أساسي في نجاح هذا الإنجاز. أدعو الله لك و الأسرة الكريمة و مصرنا الحبيبة بكل خير ويمن وبركات و صحة وسعادة وستر و راحة البال، وأتمني أن نعمل سويا لعمل كل الخير لوطننا الحبيب وأسال الله أن يحفظ وطننا وأهلنا من كل سوء ويعم الخير والسعادة والسلام علينا جميعا.

بارك الله فيك وفي أسرتك الكريمة وإلى أن نلتقي علي خير قريبا إن شاء الله لك مني كل الود والاحترام والتقدير.

أخوكم يحيى راشد.

ووصل مطار القاهرة الدولي، الأحد، أول رحلة للحج على خطى مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 50 سائحًا إيطاليًا، في زيارة للبلاد تستغرق 5 أيام، تستهدف مزارات مسار العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى أبرزها وادي النطرون، بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

وزار وفد رحلة العائلة المقدسة، أمس، كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بحارة زويل بالمعادي والكلية اللاكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بصحبة رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، متمنيين أن يكون هذا الحج بركة للجميع