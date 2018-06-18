"التعليم العالي" تعلن موعد التشغيل التجريبي لموقع التنسيق الإلكتروني

كتبت- داليا شبل:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تبدأ التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات، السبت المقبل؛ للتأكد من إجراء التحديثات المطلوبة على قاعدة بيانات طلاب الثانوية العامة.

وأضاف "عطا"، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن تسجيل رغبات الطلاب سيكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق "https://tansik.egypt.gov.eg/application/".

وأعلنت لجنة قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، في الفترة من يوم الثلاثاء 3 يوليو حتى يوم الاثنين الموافق 23 يوليو.

يشار إلى أن هذا التشغيل التجريبي، تنفذه الوزارة، ولا يمكن للطلاب التعامل معه. ​