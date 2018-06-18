"التعليم العالي" تكشف حقيقة تغيير مقر مكتب التنسيق الرئيسي

كتبت- داليا شبل:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجراءات وقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات هذا العام، كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير.

ونفى "عطا"، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، ما تردد بشأن نقل مكتب التنسيق الرئيسي إلى جامعة حلوان، موضحًا أن مقر المكتب كما هو بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة.

وعن طبيعة عمل مكتب التنسيق، قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي: "المكتب هو الجهة المختصة قانونًا بقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المختلفة وترشيحهم للجامعات الحكومية والمعاهد العالية والمتوسطة".

وأضاف، يؤدي المكتب مهامه بتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة، في حدود النسب والأعداد المقررة، وفي ضوء الضوابط والشروط والقواعد التي يختص المجلس الأعلى للجامعات بمسئولية إصدارها، وينفذها مكتب التنسيق.

وكانت قد أعلنت لجنة قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء 3 يوليو حتى يوم الاثنين الموافق 23 يوليو.

ومن المقرر إعلان موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة بـ72 ساعة.