بدأت بالمترو وانتهت بالوقود.. 6 زيادات في الأسعار خلال شهر

كتب- محمد نصار:

أصدرت الحكومة مجموعة من قرارات زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة القليلة الماضية.

ويرصد مصراوي، 6 زيادات في "تذاكر مترو الأنفاق - المياه - الكهرباء - الوقود" في شهر واحد، وتحديدا مع بداية شهر رمضان وحتى نهايته.

تذاكر المترو

أعلن المهندس هشام عرفات، وزير النقل، مساء الخميس 10 مايو زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيمه على 3 خطوط.

. المرحلة الأولى حتى 9 محطات: 3 جنيهات.

. المرحلة الثانية والتي تبدأ من 9 محطات وحتى 16 محطة: 5 جنيهات

. المرحلة الثالثة وتبدأ من 16 محطة وحتى نهاية المحطات: 7 جنيهات.

المياه

في الثاني من يونيو الجاري، قررت الحكومة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترًا مكعبًا"، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21-30 مترًا".

وأصبحت الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و315 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.

وقرر مجلس الوزراء، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية "سيناء والبحر الأحمر ومطروح"، بـ13 قرشًا.

كما تضمن القرار أيضًا زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية، ليكون الخدمي بـ3.3 جنيه بدلا من جنيهين، والحكومي بـ 3.4 جنيه بدلًا من 2.2 جنيه، والتجاري 3.6 بدلًا من 2.4 جنيه، والصناعي بـ4.55 بدلًا من 3.35 جنيه.

تراخيض السيارات

وافق مجلس النواب يوم 6 يونيو على مشروع حكومي، لزيادة رسوم تراخيص السيارات بنسب وصلت إلى 1400%.

وفرض القانون 300 جنيه على رخصة القيادة الخاصة (10 سنوات) لمركبات النقل السريع، بدلا من 20 جنيهًا بالقانون السابق، ما يعني أن نسبة الزيادة تصل إلى 1400%.

وجرى فرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيهات بالقانون القائم، و50 جنيها، لرخصة قيادة الجرار الزراعي و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.

وفرض القانون 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع.

خطوط المحمول

أقر مجلس النواب 6 يونيو رسوم بقيمة 50 جنيه عن كل خط محمول جديد يتم بيعه.

وتتضمن التعديلات فرض 50 جنيهًا عند شراء خطوط المحمول لمرة واحدة و10 جنيهات على الفاتورة شهريًا، وتتضمن أيضا فرض رسم 20 جنيهًا عند شراء الكروت.

الكهرباء

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في 12 يونيو الجاري، أن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء ستبلغ 26%، خاصة أن تكلفة سعر الكيلو وات جنيه و4 قروش، مضيفا أنه لو تركنا الأسعار الحالية، كما هي لبلوغ الدعم 69 مليار جنيه.

وأضاف وزير الكهرباء، أن زيادة الأسعار عملية حتمية، ولكن لا بد من تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

الوقود

قررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من صباح السبت الماضي، بنسبة وصلت لـ66%.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلًا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلًا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.