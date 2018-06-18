"الري": إنشاء محطات إنذار مبكر ضمن "حماية دلتا النيل"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع حماية دلتا النيل، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، يتضمن خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، يجري بالتعاون مع جميع الجهات المعنية؛ حفاظًا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية.

وأوضح عبدالعاطي، في بيان، الاثنين، أنه بحث مع الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع إمكانية البدء في المرحلة التحضيرية من المشروع عقب عيد الفطر، لافتا إلى أن المشروع في إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشآت والأراضي الزراعية المتاخمة لساحل البحر على امتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية وخصوصا في ظل الزيادة الملحوظة السنوات الأخيرة في أعداد تلك النوات وحدتها.

من جانبه قال المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن المشروع يمول بمنحة هي الأعلى من نوعها التي تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وستساهم وزارة الموارد المائية والري في تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأوضح السعدي، أن المشروع يتضمن إنشاء محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، التي قد تتعرض لها منطقه حوض المتوسط.​