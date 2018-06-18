اليوم.. 10 رحلات لـ"مصر الطيران" لنقل 1500 مشجع إلى روسيا

كتب - طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 10 رحلات شارتر لنقل 1500 مشجع لمؤازرة المنتخب المصري في ثانى مبارياته بمشواره في كأس العالم أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجماهير، والتي تقام مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن سلطات المطار تستقبل الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2"، ويجري إنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات، ضمن الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة لنقل حوالي 3 آلاف مشجع على 19 رحلة شارتر، بالإضافة إلى الرحلات الأساسية.

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه يجري توفير جميع التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين، كون مصر للطيران الناقل الرسمي للمشجع والمنتخب المصري، باستخدام أحدث طرازاتها التي تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية، ضمن الدور القومي للشركة الوطنية في دعم ورعاية الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في البطولات الدولية.​