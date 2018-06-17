نائبة: وجود 8 وزيرات في الحكومة الجديدة أثلج صدر المرأة المصرية

كتب- محمد نصار:

أشادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بوجود 8 وزيرات بالحكومة الجديدة، معربة عن فخرها بالتشكيل الوزاري الجديد، الذي أثلج صدر المرأة المصرية، وحمل زيادة في عدد الوزيرات بالحكومة المصرية إلى 8 وزيرات.

وقالت "منير"، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على إشراك المرأة المصرية في الحياة السياسية، والحفاظ على كرامتها كشريك رئيسي في صناعة القرار.

وأضافت، أن وجود هذا العدد غير المسبوق في التشكيل الجديد يعد مكسبًا جديدًا للمرأة المصرية، يضاف إلى سجل مكتسباتها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بوصول نسبة المرأة في الحكومة إلى 25%، مشيرة إلى أن هذا العدد من الوزيرات في الحكومة يعكس مدى الثقة في قدرات المرأة على تحقيق النمو والإصلاح في الاقتصاد الوطني وجميع المجالات التي تتولاها.