طوارئ بـ"الصوت والضوء" لاستقبال أول فوج لرحلة العائلة المقدسة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، استعدادها التام لاستقبال أول وفد سياحي للحج على خطى العائلة المقدسة بمنطقة الأهرامات لحضور العرض التاريخي باللغة الإيطالية، والذي يحكي تاريخ مصر خلال العصور القديمة والحديثة حتى الحملة الفرنسية.

وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، إن برنامج الرحلة يتضمن زيارة كنائس مصر القديمة المعلقة وكنيسة المعادي، لافتًا إلى أن السياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة من أهم الأمور التي تعزز العلاقات بين الشعوب، ومصر تعتبر الدولة الوحيدة التي زارها السيد المسيح مع السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

وأوضح "سعد"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن المستشار عماد فتحي، رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة في روما، عرض على الشركة المنظمة للزيارة والوفد، زيارة منطقة الهرم، ومشاهدة عروض الصوت والضوء لمعرفة تاريخ مصر والفراعنة، وبمجهود ناجح استطاع أن يضم العرض لبرنامج الرحلة.

ونوه رئيس الصوت والضوء، إلى أن الوفد المسؤول عن ملف الزيارات المقدسة من الفاتيكان ومراسل التليفزيون الإيطالي ومجموعة من الصحفيين، زاروا العام الماضي منطقة الأهرامات، وأبدوا انبهارهم بأهرامات الجيزة وعرض الصوت والضوء، وشددوا على ضرورة وأهمية إدراج هذه المناطق الأثرية في البرامج السياحية للوفود القادمة إلى مصر.

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن استقبال مصر اليوم، أول رحلة للحج على خطى العائلة المقدسة تضم ما يقرب من 70 شخصًا، بحضور رئيس الهيئة أحمد يوسف، والأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وتستمر لمدة 5 أيام تستهدف زيارة بعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وبعض الأديرة الأخرى، موضحة أن هناك عمليات تأمينية على أعلى مستوى لتأمين الزيارة بشكل كامل.

وتعتبر هذه أول مجموعة سياحية لبرنامج رحلة العائلة المقدسة بعد زيارة ومباركة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في شهر إبريل 2017، ويضم الوفد العديد من الصحفيين والإعلاميين ومسؤولي الحج من الفاتيكان.