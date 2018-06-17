6 مميزات للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

كتبت- داليا شبل:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر الإعلان عن موعد بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة بـ72 ساعة، مشيرًا إلى أن التنسيق يمر عبر ثلاث مراحل، تعلنها الوزارة تباعًا، طبقًا للحد الأدنى للمجموع.

وأضاف "عطا"، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أنه سيكون تسجيل رغبات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق "https://tansik.egypt.gov.eg/application/".

وعن مميزات التنسيق الإلكتروني، أوضح "عطا"، أنه يسهل على الطلاب وأولياء الأمور عناء الزحام والطوابير بدلًا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، ويسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها، ما يمنع أخطاء إدخال البيانات.

وتابع: "ويتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التنسيق الخاصة بمرحلته، ويسهل على الطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة ما يمنع حدوث أي أخطاء"، مشيرًا إلى أنه يضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن، حيث تحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه، ما يجنبه التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدًا عن أسرته.

وأردف: "فور إعلان نتائج المراحل المختلفة، يمكن للطالب الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق على الإنترنت أو برسائل على المحمول والبريد الإلكتروني".