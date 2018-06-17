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    المصريون يواصلون احتفالهم بثالث أيام العيد في حديقة الحيوان (صور)

    03:03 م الأحد 17 يونيو 2018
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    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
    • عرض 14 صورة
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    كتب- محمد نصار:

    تصوير- أحمد طرانة:

    واصل المصريون احتفالهم باليوم الثالث لعيد الفطر المبارك، في حديقة الحيوان بالجيزة.

    وشهدت الحديقة توافد العائلات منذ الصباح مصطحبين أطفالهم، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية التي خصصتها الحديقة، والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والتقاط الصور معها.

    وصرح الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أمس السبت، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك حوالي 100 ألف زائر.

    عيد الفطر الجيزة حديقة الحيوان

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