بعد 48 ساعة من تعيين "هالة زايد".. أكبر حركة تنقلات بين قيادات الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد محيي القاصد مساعدًا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجي ومشرفًا على أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام.

يأتي هذا بعد 48 ساعة فقط من تولي "زايد" حقيبة الصحة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما تم تكليف الدكتور محمد عزمي بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بدلًا من العمل بمديرية شئون الصحة بأسوان.

وأقال وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، "عزمي" من منصبه وكيلًا لوزارة الصحة بالجيزة، ونقله إلى العمل بمديرية شؤون الصحة بأسوان.

وقالت مصادر مُطلعة بوزارة الصحة، إنه من المقرر أنه تجرى "زايد" حركة تنقلات موسعة بين قيادات وزارة الصحة، تشمل "المستبعدين" في عهد الوزير السابق أحمد عماد الدين.

وأضافت المصادر، أن هذه التغييرات تتضمن عودة الدكتورة هالة الماسخ لتولي رئاسة قطاع الأقاليم بالوزارة، والتي جرى نقلها إلى منصب رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، حيث حصلت على درجتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لكن الوزير السابق عيّن الدكتور حسام البساطي في منصب رئيس قطاع الأقاليم بعد نقله من منصبه كوكيل لصحة الشرقية.

كما تشمل حركة التنقلات عودة الدكتورة هناء سرور إلى منصب وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إضافة إلى تولي الدكتور نصيف الحفناوي منصب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأشارت المصادر إلى تولي الدكتور محمد سليمان منصب وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حيث سبق وأن أقاله "عماد الدين" من منصبه كوكيل لوزارة الصحة بالإسماعيلية في نوفمبر من العام الماضي.

كما قررت وزيرة الصحة التجديد للدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والمشرف على هيئة الإسعاف.

وكشف المصادر أن وزيرة الصحة تواصلت هاتفياً مع قيادات وزارة الصحة منذ اليوم الأول لحضورها إلى ديوان وزارة الصحة، خاصة بعد أن انتهت من جولتها في أول أيام العيد، ثم استكملت هذه الاتصالات في ثاني أيام العيد.