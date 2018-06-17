3 أرقام للإبلاغ عن مخالفات السائقين لتعريفة الركوب في القاهرة

كتب- محمد نصار:

أقرت محافظة القاهرة، أمس السبت، تعريفة الركوب الجديدة لكافة المواقف داخلها، وذلك بعد زيادة أسعار الوقود، التي تم تطبيقها في التاسعة من صباح أمس.

وخصصت محافظة القاهرة، مجموعة من الأرقام والخطوط الساخنة التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أية مخالفات تقع من جانب السائقين بشأن التعريفة الجديدة لكافة خطوط النقل.

وناشدت المحافظة المواطنين، الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على أرقام 23912136- 23907147 أو الخط الساخن للمرور رقم 136، بالإبلاغ عن رقم السيارة وتوقيت الرحلة.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من أمس السبت، بنسبة وصلت لـ66%.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.​