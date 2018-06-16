​بعد زيادة أسعار الوقود.. دعم مصر يدعو رجال الأعمال بمنح العمال علاوة

كتبت- مروة شوقي:

دعا ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية، أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية إلى منح علاوة غلاء تتراوح بين 100 و200 جنيه شهريا لكل عامل.

وقال الائتلاف في بيان صحفي السبت، إن الظروف الراهنة التي تتواكب مع استكمال مسيرة بناء الوطن والعبور إلى المستقبل، تستوجب تعزيز ثقافة المشاركة التنموية من الجميع باختلاف مواقعهم، لدعم الإصلاح وتوفير مظلة حماية اجتماعية آمنة لأصحاب الدخول المحدودة.



وأضاف: "عليهم القيام بدورهم تجاه العاملين بقطاعاتهم والمشاركة في تحمل المسئولية الاقتصادية، بمنح علاوة غلاء لكل عامل على أن تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه شهريا حسب الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة".

وطالب دعم مصر، الدولة بإعفاء علاوة الغلاء من الضرائب، حتى تتحقق المصلحة المثلى لمساعدة المواطن على تحمل ما نتج من إعادة تسعير للمحروقات.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من اليوم السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.