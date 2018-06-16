الحكومة: لن يتأثر سعر رغيف الخبز بزيادة أسعار الوقود

كتب- محمد غايات:

أكد مجلس الوزراء أن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز، بعد قرار تحريك أسعار الوقود الذي اتخذته الحكومة صباح اليوم.

وذكر المجلس في بيان صحفي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاود الاتصال بمحافظي ومسؤولي 27 محافظة على مستوى الجمهورية للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات، التي تم اعتمادها بعد الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وشدد مدبولي على المحافظين ضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات في كل محافظة، وفي وسائل الإعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها في المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على جميع المحافظين ضرورة الاتفاق على تعريفة موحدة لخطوط السير المشتركة بين محافظاتهم، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أي مشكلة، والإعلان عن أي مخالفة يتم ضبطها، سواء ممن يحاولون البيع للمنتجات البترولية بأسعار تخالف الأسعار المعلنة، أو أي سائق يخالف التعريفة المعلنة، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق أيضا على تعريفة محددة لنقل البضائع.

وأضاف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن محافظ اسوان أكد خلال الاتصال مع رئيس مجلس الوزراء عبر "الفيديو كونفراس" أن 95% من خطوط النقل الداخلى بالمحافظة الزيادة بها لا تتعدى 15%، مشيراً إلى أن المنتجات البترولية متوافرة فى كل المحطات والمستودعات، بينما أشار محافظ الأقصر إلى أنه قام بالتنسيق مع محافظي أسوان وقنا والوادي الجديد والبحر الأحمر بشأن تعريفة الخطوط المشتركة، وتم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد أحد المستودعات المخالفة.

وأوضح سلطان أن محافظ قنا أكد أيضا توحيد التعريفة على المحافظات المجاورة، بينما أشار محافظ سوهاج إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي الشكاوى، ومتابعة موقف توافر المنتجات البترولية، وتطبيق التعريفة الجديدة التي تتراوح الزيادة بها بين 15 و 20%، وفي الوقت نفسه أعلن محافظ المنيا أنه تم الاتفاق مع السائقين ومسئولى نقابة السائقين على التعريفة الجديدة، التى بدأ تطبيقها.

وأكد محافظو القاهرة والقليوبية والفيوم والجيزة والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد وكفر الشيخ والإسماعيلية والشرقية والغربية ودمياط، أنه تم اعتماد التعريفة الجديدة، مع طبع لافتات وملصقات على سيارات الأجرة وهناك تنسيق كامل بين المحافظات المجاورة بشأن خطوط السير المشتركة.