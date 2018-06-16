جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران الجديد، اليوم السبت، بجولة مفاجئة بمطار القاهرة الدولي، تابع خلالها إنهاء إجراءات سفر الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار، واستمع لشرح كامل من قيادات المطار عن الخدمات التي يتم تقديمها للركاب في مختلف مراحل السفر.

كما تفقد "المصري" أرض المهبط، وشاهد هناجر الصيانة والممرات وخطوط الإمداد والتموين للطائرات، وشركات الخدمات التي تعمل على أرض المهبط.

واستمع الفريق يونس لشرح كامل من المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء، عن الاجراءات التي يتم تنفيذها داخل أرض المهبط.