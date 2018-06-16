  • عاجل: تعرف علي الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والبوتاجاز.. اضغط هنا
    • 1339299 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة الدولي

    11:12 ص السبت 16 يونيو 2018
    جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة الدولي

    يونس المصري وزير الطيران المدني

    كتب - طه عبيد:

    قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران الجديد، اليوم السبت، بجولة مفاجئة بمطار القاهرة الدولي، تابع خلالها إنهاء إجراءات سفر الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار، واستمع لشرح كامل من قيادات المطار عن الخدمات التي يتم تقديمها للركاب في مختلف مراحل السفر.

    كما تفقد "المصري" أرض المهبط، وشاهد هناجر الصيانة والممرات وخطوط الإمداد والتموين للطائرات، وشركات الخدمات التي تعمل على أرض المهبط.

    واستمع الفريق يونس لشرح كامل من المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء، عن الاجراءات التي يتم تنفيذها داخل أرض المهبط.

    مطار القاهرة الدولي جولة تفقدية يونس المصري صالات السفر وزير الطيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان