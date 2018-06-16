بعد دقائق من زيادة أسعار الوقود.. سائقون يرفعون الأجرة 25%

كتب - أحمد جمعة:

"تحرير تحرير.. والجاز غلي".. قالها السائق عصام علي بموقف المؤسسة بشبرا الخيمة، بعد دقائق من إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهان، بحسب بيان لوزارة البترول.

ووجه عصام تحذيراته للركاب قبل انطلاقه إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة: "الجاز غلي، والأجرة بقت بـ 2 جنيه علشان محدش يتكلم". يقبل المواطنون على مضض رغم زيادة تعريفة الركوب 25 قرشاً فقط.

ظلّ المواطنون يتساءلون عن قرار تطبيق الأسعار "المفاجئ" في توقيته، إذ جاء صبيحة ثاني أيام العيد على غير المتوقع. لكن ما زاد من حيرتهم هو تأثير هذا القرار على أسعار المنتجات والخدمات الأخرى: "أكيد هتزيد هيّ كمان"، حسبما قال أحدهم.

عند الوصول إلى ميدان التحرير، قال عصام لزملائه: "الجاز غلي، عاوزين نشوف موضوع الأجرة"، فلم تعد كافية تلك الزيادة التي أقرها على الركاب بعد دقائق من إعلان زيادة البنزين: "الربع جنيه هتعمل ايه، الشغلانة مبقتش جايبة همها".

وبحسب مداولات حسام مع زميله، فإنه من المقرر أن يشارك سائقو خط "التحرير - مؤسسة" لتحديد زيادة التعريفة والتي لن تقل عن نصف جنيه.

وتقول وزارة البترول إن "هذا البرنامج الإصلاحي (لأسعار الوقود) ليس هدفاً في حد ذاته، إنما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم، حيث تلتزم الحكومة بتوجيه مايتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل".