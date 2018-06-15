وزير القوى العاملة: نعمل المرحلة المقبلة على الحد من البطالة

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تركز على استكمال جميع الملفات المفتوحة للعمل على الانتهاء منها، وفي مقدمتها الانتخابات العمالية التي تجري بعد توقف دام 12 عاما، على 3 مستويات لإيجاد تنظيم نقابي مصري قوي مبني على أسس سليمة يتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية.

وأوضح سعفان، حسب بيان الوزارة، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، بأن يكون الأداء بأسلوب مبتكر يعتمد على الأفكار الجيدة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والحرص على القضاء على الفساد، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، علاوة على تحقيق التنمية الشاملة، للحد من مشكلة البطالة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف: "الوزارة ستتابع إصدار مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته بالتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، ليحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين والشراكة في دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية".

ولفت الوزير، إلى أن التدريب المهني والتحويلي بهدف التشغيل، سيكون علي رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، لتأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا، من خلال تطوير وتحديث 51 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.