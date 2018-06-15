​"الإسكان": بيع 29 ألف كراسة شروط لحجز الـ"30145 قطعة أرض"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بيع 29323 كراسة شروط، لحجز 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، حتى أمس الأول.

وأوضح السباعي، في بيان له، الجمعة، بيع 19367 كراسة لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، و7205 كراسات لحجز أراضي الإسكان المتميز، و2751 كراسة لحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

وقال السباعى: "يبدأ الحجز ودفع المقدمات، مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، من يوم الاثنين الموافق 2/7/2018، وحتى يوم الأحد الموافق 22/7/2018، من الساعة 3 : 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك، موضحاً أنه یتم تسلیم الأرض تباعاً خلال فترة محددة بإخطار التخصیص".