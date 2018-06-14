"مدبولي" يكشف عن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع مع الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية استمر لأكثر من ساعتين.

وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية، الخميس، أننا لا نبدأ من فراغ بل نكمل ما أنجزته الحكومة السابقة، قائلا: "شرف لي أننى كنت في حكومة المهندس شريف إسماعيل".

وتابع، أن المهندس شريف إسماعيل تحمل كثيرًا واتخذ قرارات مهمة ومصيرية لصالح البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء، أن رئيس الجمهورية أكد أن التعليم والصحة، من أهم الأولويات، بجانب الإصلاح الإداري مع الربط الهيكلي مع العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل.

وتابع رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالمشروعات القومية والاستمرار فيها لخلق فرص عمل جديدة.

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