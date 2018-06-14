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    السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة

    06:27 م الخميس 14 يونيو 2018
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    كتب- عمر مصطفى:

    التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والوزراء ونواب الوزراء الجدد، بعد حلف اليمين الدستورية.

    واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقب أدائهم اليمين الدستورية.

    السيسي صورة تذكارية مصطفى مدبولي اليمين الدستورية

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