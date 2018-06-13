للمرة الثالثة.. مصر تنظم المؤتمر الدولي لعلوم المصريات نوفمبر المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

تنظم وزارة الآثار، برعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الجمعية الدولية لعلماء المصريات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلوم المصريات، في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر 2018 بمدينة القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمؤتمر، إن تنظيم واستضافة هذه الدورة فازت بها مصر عام 2015 خلال انعقاد الدورة الحادية عشر للمؤتمر في متحف فلورنسا للآثار بإيطاليا، وينعقد المؤتمر بشكل دوري كل أربع سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، فهو من أهم المؤتمرات العلمية في مجال علم المصريات في العالم.

وأوضح، في بيان، الأربعاء، أن هذه الدورة هي الدورة الثالثة التي تفوز مصر بتنظيمها واستضافتها، ونظمت مصر من قبل دورتين من هذا المؤتمر عامي 1988 و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته.

وجرى تشكيل لجنتين لإعداد وتنظيم المؤتمر، اللجنة العلمية برئاسة الأستاذة الدكتورة عُلا العجيزي عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة، وعضوية مديري المعاهد الأجنبية في مصر، وأساتذة الآثار المصرية من الجامعات الدولية والمصرية المختلفة، وممثلاً عن رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات.

من جانبه قال الدكتور هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لعلماء المصريات، إن وزارة الآثار أصدرت اللوجو الخاص بالمؤتمر والذي يعبر عن أحد القطع الأثرية المهمة من مجموعة الملك توت عنخ آمون، كما دشنت الموقع الإلكتروني له: www.ice12cairo.moantiq.gov.eg.

ويبدأ تلقي ملخص الأوراق البحثية اعتبارًا من 19 يونيو المقبل، وآخر موعد لتلقي ملخصات الأبحاث هو الأول من أكتوبر 2018.