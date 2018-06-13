إيقاف أحمد سعيد مقدم برنامج "كلام في الكورة" على قناة الحدث

كتب – مصطفى علي:

أعلنت قناة الحدث، إيقاف أحمد سعيد، مقدم برنامج "كلام في الكورة"، لأجل غير مسمى.

وقالت القناة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إيقاف المذيع احمد سعيد لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن ما ورد فى برنامجه، وما ذكره على الصفحة الشخصية على فيس بوك عن القناة.

وأضافت القناة: "بناء على ما ترائى لمجلس إدارة القناة، بشأن برنامج "كلام في الكورة" بحلقة السبت الماضى، تقديم المذيع أحمد سعيد، والتى احتوت على ما يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وبناء عليه تم إيقافه".