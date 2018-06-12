إحباط تهريب مواد مخدرة ومستلزمات الشيش الإليكترونية بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدرلي، 4 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات، فور وصولها من أمريكا ولندن والصين والإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اشتبه حمدان حسن، مأمور الحركة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك فيدكس، برئاسة سلوى محمد، مدير الوردية، فى مشمول بوليصة شحن مصدرة للإمارات وهى عبارة عن ميكرويف، تبين وجود تجويف بأحد جوانب الجهاز، تم العثور على 4 أكياس بكل كيس 1000 قرص بعدد إجمالى 4000 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدر.

وفى المحاولة الثانية اشتبه محمد صبيح، مأمور الحركة، فى مشمول أحد الطرود الواردة من لندن، وهو عبارة عن ظرف مستندات، وبالعرض على علوى حافظ مدير جمرك الورديات قرر تشكيل لجنة، وبفض المظروف تبين أنه يحتوي على مجلة مفرغة من الداخل وبالفراغ كيس بلاستيك به 60 جرام من زيت الحشيش المخدر.

اشتبه وليد حسن درويش، فى أحد الطرود البريدية القادمة من أمريكا، وتم تشكيل لجنة من شريف أبوالعلا، رئيس الوردية، وأحمد رضا، مأمور الحركة، تبين وجود 19 أنبوبة بلاستيك بداخلها سيجارة محشوة بالكامل بمخدر الحشيش، و2 برطمان زجاج صغير يحتوي على 20 جرام من نبات الماريجوانا المخدر.

واشتبه حسن عبدالفتاح، مأمور الحركة، فى أحد الطرود القادمة من الصين، بوزن 15 كيلوجرام، وهو عبارة عن اسكاترا سيارة، وبالعرض محمد جمال الدين، مدير جمرك الورديات، قرر تشكيل لجنة تبين وجود 770 سخان شيشة الكترونية مخبأة داخل الإسكاترا، تم وضعها بالتجويف داخلها بحيث لايمكن الوصول إليها.

قرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، بالمنطقة الوسطى والجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وإخطار الجهات المختصة.​