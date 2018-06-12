رئيس جامعة القاهرة: وحدة علاج الحروق نقلة مهمة في المستشفيات المصرية

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن وحدة علاج الحروق التي جرى افتتاحها اليوم الثلاثاء بمستشفى طوارئ قصر العيني، تعتبر نقلة مهمة في المستشفيات المصرية وتتبع أحدث الأساليب العلاجية وتستخدم أحدث الأجهزة.

وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية، اليوم، أن وحدتي الصدر والقلب في المستشفى تمثل نقلة خاصة في المناظير والقسطرة خاصة أنهما في مكان واحد لأول مرة ويعتمدان على بعضهما البعض في حالات عديدة.

وأشاد الخشت بالخدمات العلاجية المقدمة بمستشفى طوارئ قصر العيني 185، مشيرًا إلى أنها إضافة كبيرة لمستشفيات قصر العيني الذي سيظل الصرح الطبي الأكبر في مصر والشرق الأوسط ، والذي يقدم خدمة العلاج بالمجان.

جاء ذلك خلال الافتتاح التجريبي للمرحلة الثالثة لمستشفى طوارئ قصر العيني 185 "الدورين الثالث والثامن"، والتي تشمل أكبر وأحدث قسم لعلاج الحروق بسعة 32 سريرًا، و12 سرير رعاية حروق للكبار والأطفال، وغرفتي عمليات بالمجان، وأحدث رعاية مركزة للصدرية بسعة 20 سريرًا، وقسم للقلب بسعة 23 سريرًا يتضمن رعاية قلبية وقسطرة للقلب، بالإضافة إلى وحدة مناظير.

وتفقد الخشت أقسام المستشفى المختلفة بحضور الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور خالد مكين وكيل الكلية، والدكتور أحمد صبحي، مدير عام المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب.

كما حضر الافتتاح التجريبي، الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مستشفى طوارئ قصر العيني 185 تم افتتاحها عام 2014، وشملت أقسام الاستقبال والإسعافات بسعة 22 سريرًا، وجناح عمليات، و25 سريرًا في أقسام الرعاية الحرجة الجراحية، و50 سريرًا في أقسام الجراحة العامة وجراحة الصدر.

وافتتحت المرحلة الثانية عام 2015، وشملت أقسام الرعاية الجراحية 25 سريرًا، وأقسام الجراحة العامة 50 سريرًا، وأقسام جراحة التجميل والعظام 50 سريرًا.

وجرى إنشاء مستشفى طوارئ قصر العيني 185 للحوادث والحروق في إطار سعي قصر العيني للتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية والأفراد، ودعم دوره في خدمة المواطن المصري وتقديم أفضل الخدمات الصحية لحالات الطوارئ والحروق، ويتسع المستشفى لـ400 سرير للإقامة والرعاية المركزة وعلاج الحروق، إضافة إلى 9 غرف عمليات.​