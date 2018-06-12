"التعليم العالي" تعلن موعد تنسيق الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية"

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والذي جرى تحديده ليبدأ مبكرا هذا العام، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وأوضح عبدالغفار، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي تغيير في قواعد تنسيق القبول لطلاب الشهادات المعادلة، وستكون بنفس القواعد المتبعة في هذا الشأن من خلال المكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

يشار إلى أن موعد التنسيق للجامعات والمعاهد العليا للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، سيبدأ مباشرة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بـ72 ساعة، من خلال ثلاث مراحل للتنسيق تعلن عنها الوزارة تباعا في مؤتمرات وبيانات صحفية تحدد فيها الحد الأدنى للتقديم لكل مرحلة.

ومن المقرر أن تعفى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول 900 طالب من الأوائل بشعب الثانوية العامة الثلاث (300 طالب الأوائل بالشعبة الأدبي، 300 طالب بشعبة الرياضيات، 300 طالب بشعبة العلوم) من قواعد التوزيع الجغرافي تقديرا لتفوقهم وتشجيعا لهم.