وزير الكهرباء: أول مفاعل نووي يدخل الشبكة القومية في 2026

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أول مفاعل نووي يدخل الشبكة القومية للكهرباء في 2026، مؤكدا أن المفاوضات مع الطرف الروسي، تجري بشكل جيد.

وأضاف وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقد حاليا بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، للإعلان أسعار الشرائح الجديدة، أن مجمع محطات بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يعتبر أكبر تجمع محطات على مستوى العالم.

وأوضح الوزير، أن اعتماد الوزارة خلال الفترة المقبلة على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لأنها طاقة نظيفة لا ينتج عن توليدها أو إنتاجها أي أضرار.​