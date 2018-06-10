بعثة المنتخب تغادر إلى روسيا من مبنى 2 بالمطار بسبب الإجراءات الأمنية

كتب - طه عبيد

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن إنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطني من مبني الركاب الجديد رقم 2، بدلا من صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.

وأضافت المصادر في تصريحات للصحفيين، السبت، أنه تم نقل صالة إنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب، بسبب خضوع أفراد البعثة للتفتيش الدقيق، والذي يجري على الرحلات الجوية المتجهة إلى روسيا.

وشددت المصادر على أنه لن يتم السماح لأفراد البعثة بالدخول لصالة الخدمة المميزة إلا بعد الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة على جميع الرحلات المتجهة إلى الأراضي الروسية، وذلك بعد الإشادة الأمنية من قبل سلطات الطيران المدني الروسي على الإجراءات الأمنية بمبنى ركاب رقم 2، والتي يتم منها سفر ووصول الرحلات المتجهة إلى روسيا.

وكان من المقرر إقلاع بعثة المنتخب الوطني صباح غدًا الأحد، من صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، والمخصصة للرحلات الخاصة، على طائرة خاصة متجهًا إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.