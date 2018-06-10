السيسي: أقدر مبادرة الملك سلمان لدعم الأردن

القاهرة - مصراوي:

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، امتنانه البالغ لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للاجتماع مع الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي؛ لدعم المملكة الأردنية الهاشمية بحضور الملك عبد الله بن الحسين.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مساء السبت: "أقدر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربي ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة، وأتمنى من المولى عز وجل لجلالته السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم استقرار الأردن الشقيق".

ووجه الرئيس السيسي التحية للملك عبد الله بن الحسين، على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن.

ويأتي اجتماع قادة السعودية والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة، في مدينة مكة المكرمة؛ لدعم الأردن في الخروج من أزمته، بعد دعوة وجهها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى قادة هذه الدول لعقد الاجتماع.