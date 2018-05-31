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مدير المركز الثقافي الروسي: محمد صلاح من أمهر لاعبي العالم

11:51 م الخميس 31 مايو 2018
مدير المركز الثقافي الروسي: محمد صلاح من أمهر لاعبي العالم

محمد صلاح

كتب- محمد عاطف:

وصف ألكسي تيفانيان، مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اللاعب المصري محمد صلاح، بالعظيم، مؤكدا أنه من أمهر لاعبي كرة القدم في العالم.

وقال تيفانيان، لمصراوي، الخميس، على هامش افتتاح معرض "بنحبك يا صلاح"، بالمركز الثقافي الروسي: يأتي المعرض ضمن عدة أنشطة ثقافية متعددة بدأت مع تأهل مصر للمونديال الذي سيقام في روسيا، كان أهمها تعريف المصريين بأهم المدن الروسية.

وأضاف: "يضم المعرض بورتريهات كاريكاتيرية لمحمد صلاح، محلقًا بعلم مصر فوق الأهرامات حاملا كرة ذهبية ومحمسا الجمهور، ومن أهم ما يميز المعرض أنه مشترك بين فنانين مصريين وروس، تعبيرا عن أواصر العلاقات بين البلدين، ومتانتها على الرغم من وقوع مصر وروسيا في مجموعة واحد في المونديال.

المركز الثقافي الروسي محمد صلاح ألكسي تيفانيان كرة القدم معرض بنحبك يا صلاح

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