الـ"PDF".. مدير مكتب "الحياة اللندنية" يكشف خطة الجريدة بعد وقف الطبعة الورقية

كتب- مصطفى علي:

أصدرت جريدة الحياة اللندنية، عددها الأخير، اليوم الخميس، بعدما قررت التحول إلى فضاء الإعلام الإلكتروني، على خلفية أزمة اقتصادية تمر بها الصحيفة.

وبدأت الجريدة مؤخرًا إجراءات بحق العاملين، من خلال في إنهاء عمل عدد من الصحفيين أبلغتهم تباعا بصرفهم عن العمل، بعد أن رأت أنه لا حاجة لوجودهم، فيما قررت غلق مكاتبها ببيروت في 30 يونيو المقبل.

وكانت إدارة الجريدة أبلغت قسم الطباعة أمرًا بالبريد الإلكتروني بالتوقّف عن طباعة النسخ الورقية في كل من فرنسا ومصر ولبنان، ابتداءً من صباح غدٍ الجمعة الموافق الأول من يونيو 2018.

وقال محمد صلاح، مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة، إن اليوم الخميس صدرت آخر طبعة لجريدة الحياة في كل من فرنسا ومصر ولبنان​، ومن المقرر أن تصدر طبعة دولية فقط من الإمارات، في إطار تحول المؤسسة لنظام الديجيتال الذي أصبح مسيطرا على الإعلام العالمي، فضلاً عن أن الدول الثلاث تطبع الجريدة بداخلها، بما يكبد المؤسسة خسائر كبيرة.

وأضاف صلاح لمصراوي، الخميس، أنه جرى إطلاق شبكة إلكترونية للجريدة، فضلاً عن تحديث الموقع الإلكتروني، ضمن خطة التحول الرقمي للمؤسسة، على أن يجري وضع نسخة من الطبعة الدولية الورقية pdf (ديجيتال) على الموقع الإلكتروني.