مصادر تكشف تفاصيل الـ70 مليون جنيه في "رشوة التموين"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمين في قضية الرشوة الخاصة بوزارة التموين المتهم فيها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و3 من مستشاري الوزير.

وكشفت مصادر، عن أن القضية، تتعلق بأحد موردي الأرز للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي كانت له مستحقات وصلت لـ70 مليون جنيه، وجرى الاتفاق معه على صرف المستحقات المتأخرة له على الوزارة مقابل الحصول على مبلغ الرشوة، بالإضافة لتسهيل توريد كميات أخرى من الأرز لتوزيعها في المقررات التموينية.

وأضافت المصادر، أن جودة الأرز الخاصة بتلك الشركة كان عليها ملاحظات كثيرة سواء من لجان الفحص الخاصة بالجودة في الوزارة أو البدالين التموينيين.​

كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض بالأمس، على رئيس الشركة القابضة، للصناعات الغذائية، و3 من مستشاري وزير التموين، بتهمة تلقي رشوة قدرها 2 مليون جنيه.