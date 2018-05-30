اليوم.. محافظ الجيزة يفتتح معرض سلع غذائية وكهربائية بـ"ناهيا"

كتب- إسلام ضيف:

قال حسام فودة، رئيس المجلس المصري للعمال والفلاحين، إن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، سيفتتح معرضًا لمواجهة السلع الغذائية بمنطقة ناهيا، في إطار التنسيق بين ائتلاف حب الوطن، ومحافظة الجيزة.

وأضاف فودة، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المعرض سيفتح أبوابه أمام المواطنين اعتبارًا من التاسعة من مساء اليوم.

ولفت رئيس المجلس المصري للعمال والفلاحين إلى أن المعرض يضم موادًا غذائية، وأجهزة كهربائية، ومفروشات، وملابس، بتخفيضات تصل إلى 40%، يجري تسديد قيمتها نقدًا وبالتقسيط.

وأوضح فودة أن لديه خطة للتوسع في إنشاء معارض تقدم أسعار مُخفضة للمواطنين بمختلف المناطق، للتيسير على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، فى إطار محاربة الغلاء وجشع التجار.​