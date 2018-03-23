مطالبات برلمانية باعتذار "الجندي" عن تصريحاته بشأن توصيات "النواب"

كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، الجمعة، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بالاعتذار لمجلس النواب ولجميع أعضائه بعد تصريحاته التي قال فيها: "برمي توصيات النواب في الزبالة" خلال زيارته لمحافظة قنا أمس.

وقال "حساسين" في طلب إحاطة قدمه للمجلس، إن تصريحات الوزير أدت إلى استياء وغضب كبيرين لدى جميع أعضاء البرلمان في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، مؤكدًا أنه ليس هناك أي طريق أمام "الجندي" سوى أن يعتذر بكل صراحة ووضوح أمام مجلس النواب.

كما طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، استدعاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية إلى البرلمان للاعتذار للنواب عما بدر من إساءة بالغة من وزير التنمية المحلية حول تقديم طلبات ومشكلات دوائرهم الانتخابية حتى تقوم الحكومة بحلها.

ووصف "مسعود" في بيان عاجل قدمه لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تصريحات اللواء أبو بكر الجندي بغير المسئولة وصادرة من شخصية غير مسئولة وفيها إساءة لبرلمان مصر ونوابه الذين جاءوا عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أن وزير التنمية المحلية تعود على إصدار العديد من التصريحات غير المسئولية والإساءة للآخرين مثل إساءته من قبل لأبناء وجماهير الصعيد.

كان اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أوضح أن التصريحات المنسوبة له التي قال فيها: "برمي توصيات النواب في الزبالة" خلال زيارته لمحافظة قنا، رسالة واضحة للنواب مفادها رفضه للمحسوبية والواسطة في تعيين المواطنين بالوظائف التابعة للجهاز الإداري للدولة بناءًا على توصيات أعضاء مجلس النواب.