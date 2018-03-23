8 معلومات عن "ساعة الأرض".. بدأت في سيدني ودبي أول مشاركة عربية

كتبت-مروة شوقي:

تستعد دول العالم غدًا السبت، للاشتراك في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، الذي يوافق السبت الأخير من مارس كل عام، من خلال إطفاء الأنوار، لمدة ساعة ما بين 8:30 إلى 9:30 مساءً، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وتعد "ساعة الأرض"، حدثًا سنويًا، يهدف لرفع الوعي بخطر التغير المناخي، من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة؛ للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.

ويرصد "مصراوي"، أهم المعلومات عن "ساعة الأرض".

- حدث بيئي عالمي، يؤكد على قوة الفرد في حماية البيئة، والمحافظة عليها من آثار التغيرات المناخية.

- ينظم "ساعة الأرض"، الصندوق العالمي للطبيعة.

- بدأت حملة ساعة الأرض من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، واستخدمت المطاعم شموعًا للإضاءة وأطفأت الأنوار في المنازل والمباني البارزة.

- بعد نجاح الحملة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدني، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض عام 2008.

- تعد مدينة دبي هي المدينة العربية الأولى التي شاركت في "ساعة الأرض".

- القاهرة ثاني مدينة عربية، شاركت في فعالية "ساعة الأرض"، عام 2009، تبعتها الرياض 2010.

- حققت ساعة الأرض نجاحًا هائلًا في عام 2014، بعد أن شارك بها ما يزيد عن 180 دولة حول العالم، و7000 مدينة.

- يشارك في الحدث العالمي أكثر من 2.5 مليار فرد حول العالم.