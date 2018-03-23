"دكتور مش دكتور".. 10 مخالفات تسببت في تشميع "نور الحياة للخصوبة"

حكاية العثور على 33 حمارًا مذبوحًا بالجيزة - (صور وفيديو)

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، غلق وتشميع مستشفى نور الحياة للخصوبة، المملوكة لشخص يدعى "ع.س" بمنطقة مدينة نصر، لوجود مخالفات جسيمة بها تتنافى مع قواعد السلامة الصحية والمهنية، وحفاظًا على صحة المرضى.

ويرصد "مصراوي"، 10 مخالفات كشفها مسؤولو الصحة أثناء مرورهم على المستشفى.. تعرف عليها

- وجود شخص ليس طبيبا داخل معمل التحاليل الطبية، ولا يحمل تصريح مزاولة المهنة.

- عدم وجود عناية مركزة كما هو مثبت برخصة المستشفى.

- العيادات الخارجية وأماكن فحص المرضى لا تحتوي على أحواض غسيل أيدي أو ستريليوم.

- جناح العمليات بالمستشفى لا يتبع أساليب مكافحة العدوى.

- يوجد في العيادات آلات جراحية غير معقمة معدة للاستخدام.

- يوجد عدد من أمبولات "اترابيسيلات" مدون عليها "خاص بوزارة الصحة" ومهربة من مستشفيات الوزارة.

- يوجد مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

- عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى، وضبط مستلزمات وكواشف طبية منتهية الصلاحية.

- عدم وجود دورة تعقيم سليمة.

- عدم وجود أحواض لغسيل الآلات.