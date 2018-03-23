الأوبرا تحيي ذكرى رحيل العندليب الجمعة المقبل

القاهرة - أ ش أ:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا بقيادة الدكتور محمد إسماعيل الموجي، مساء الجمعة المقبل؛ احتفالًا بذكرى رحيل الفنان عبدالحليم حافظ، على المسرح الكبير.

يشارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عفت وكل من نجوم الأوبرا أحمد سعيد، محمد حسن، نهى حافظ، محمد طارق ومي حسن، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من روائع أعمال الراحل عبد الحليم حافظ التي تعاون فيها مع كبار الملحنين من بينها: (مداح القمر، الحلوة لـ كمال الطويل، قوللي حاجة، لست قلبي لمحمد عبد الوهاب، الهوا هوايا، أي دمعة حزن لا لبليغ حمدي، قارئة الفنجان، تخونوه).

كانت دار الأوبرا المصرية قد أطلقت سلسلة حفلات بعنوان "العندليب الأسمر" ضمن خطتها لإحياء التراث الموسيقي العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري والجسر الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ويعد عبد الحليم حافظ أحد أعلام الغناء العربي وأهم المطربين العاطفيين في فترة ظهوره، واسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية في 21 يونيو 1929، وهو معجزة غنائية وعقلية فنية متفردة والممثل لمباديء ثورة 1952 وللحلم المصري ويتجلى ذلك في أغانيه الوطنية.