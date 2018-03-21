حسام الخولي: الوفد حزب كل المصريين

كتبت:مروة شوقي:

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، والمرشح على منصب رئيس الحزب، إن الوفد حزب كل المصريين دون إقصاء، رافضًا اختزال الحزب في مجموعة معينة تغلق أبوابه أمام المصريين وترفض ضخ دماءً جديدة خوفا على مواقعهم.

وأكد الخولي، خلال كلمته في اجتماعه بالهيئة الوفدية بالإسماعيلية، أنه يسعى للاستفادة من تنوع الخبرات والكفاءات داخل الحزب دون تمييز.

وأضاف: "من تربى في الوفد لا يمكن له أن يفرط في ثوابته وقيمه".

وانتقد الخولي، تصريحات المستشار بهاء أبو شقة -المرشح أيضًا على رئاسة الحزب- عن اختطاف الوفد، مطالبًا الوفديين بالتلاحم بعد انتهاء الانتخابات ووأد أي محاولات للفتنة، والعمل من أجل مستقبل الوفد.