الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. وعودة البرودة والأمطار

القاهرة- "أ ش أ":

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، بانكسار الموجة الحارة التى اجتاحت البلاد في الفترة من 18 الشهر الجاري وحتى 23 من الشهر نفسه.

وأضاف عبد العال، في بيان لهيئة الأرصاد، أن البرد ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات مئوية يوم السبت المقبل، مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح أنه بحلول يوم الأحد تهدأ الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

ومن المتوقع، اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء القادم الموافق 28 من مارس الجاري، أن يسود طقس ربيعي على أغلب الأنحاء وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس وتهدأ الرياح تماما، ما يسمح للمواطنين بمزاولة جميع الأنشطة اليومية والخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذة الفترة على:

السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 27 درجة مئوية .

السواحل الشمالية الشرقية من 21 إلى 28 درجة مئوية.

محافظات الوجة البحري والقاهرة 24 إلى 30 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد 25 إلى 32 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد 32 إلى 35 درجة مئوية.​