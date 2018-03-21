السيسي يكرم بطلة مسلسل الطوفان في احتفالية المرأة المصرية

كتب - معتز عباس:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنانة نادية رشاد، بطلة مسلسل "الطوفان"، خلال الاحتفالية الكبرى لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، ضمن الاحتفال بعيد الأم.

ومنح الرئيس السيسي، عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسام الكمال، تكريمًا لما قدمن من جهد في تربية جيل جديد يخدم وطنه.

وشاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، في الاحتفالية، كما اصطحب عدد من الوزراء زوجاتهم، قبل أن يستمع الحضور إلى بعض المقطوعات الموسيقية التي عزفها أوركسترا "النور والأمل"، الذي يضم عددًا من الفتيات والسيدات الكفيفات.

وحقق مسلسل الطوفان، نجاحًا كبيرًا، وقدمت فيه نادية رشاد، دور الأم، التي رفضت الشهادة الزور والكذب، وهو ما ربت عليه أبناءها.