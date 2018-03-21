"دعم مصر" ينشر تقرير "تحديات وإنجازات" في 4 سنوات

كتبت-مروة شوقي:

نشر ائتلاف دعم مصر، تقريرًا بعنوان "تحديات وانجازات"، تضمن أهم التحديات التي واجهت الشعب المصري، خلال السنوات الأربع الماضية، وحولوها بالإرادة والعزيمة إلى إنجازات على أرض الواقع، تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض التقرير، الذي نشره الائتلاف عبر صفحته على "فيسبوك"، 21 تحديًا عانى منه الشعب المصري، وما بذله الرئيس والشعب من جهود للتغلب على تلك التحديات وتحويلها إلى إنجازات في صورة مشروعات تنموية مهمة.

وفيما يلي أهم ما استعرضه التقرير من تحديات وإنجازات.

التحدي: الحاجة لزيادة المعاشات في ظل ارتفاع معدل التضخم.

الإنجاز: إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، بزيادة سنوية لا تقل عن 150 جنيهًا، بداية من عام 2017 لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على الفئات المستحقة.

التحدي: الحاجة لمظلة حماية اجتماعية لاستهداف واستيعاب الفئات المستحقة.

الإنجاز: استحداث معاش تكافل وكرامة في مارس 2015 لدعم 2 مليون أسرة من الأسر المستحقة (حوالي 8 ملايين مستفيد)، بإجمالي دعم مستهدف يبلغ 15.1 مليار جنيه مصري.

التحدي: ضعف تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ووجود العديد من الهيئات العاملة على ملف التصدير وكثرة المستندات والإجراءات اللازمة، علاوة على وجود عوائق تصديرية بسبب عدم تفعيل بعض الاتفاقيات الدولية.

الإنجاز: إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل التزام الجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% من الأراضي المرفقة الشاغرة والمتاحة للاستثمار للمشروعات الصغيرة، وتنفيذ الربط الالكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخفض المستندات والاجراءات المطلوبة للنصف.

التحدي: تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي لعزوف المستثمر الأجنبي لعدم حصوله على مستحقاته، وعدم تلبية احتياجات السوق المحلي.

الإنجاز: تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي (حقل ظهر)، والذي يعادل 60% من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الغاز، والذي سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018، وتحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية من احتياجات البوتاجاز المنزلي والوقود والغاز الطبيعي.

التحدي: تزايد الكثافات السكانية بالمدن القائمة والزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية.

الإنجاز: إطلاق جيل من المدن الجديدة المتكاملة والمرتكزة على التنوع الاقتصادي موزعة على أنحاء الجمهورية، يبلغ عددها 12 مدينة جديدة أهمها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين وشرق بورسعيد متوقع أن تستوعب حوالي 13 مليون نسمة، وتوفر حوالى 6 مليون فرصة عمل دائمة.

بجانب، إضافة 307 آلاف أفدنة لإنشاء تجمعات عمرانية جديدة خلال 4 سنوات بما يعادل 40% من إجمالي مساحة التجمعات العمرانية التي شهدتها مصر خلال 37 عامًا.

التحدي: الانقطاع المتكرر لمياه الشرب لتأخر تنفيذ مئات المشروعات.

الإنجاز: تنفيذ 236 مشروعًا لمياه الشرب كلفت الدولة 32 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 155 مشروعًا بتكلفة 26 مليار جنيه.