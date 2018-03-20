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"الصحة": تلاميذ مدرسة المنوفية لم يتعرضوا للتسمم.. وخرجوا من المستشفى

06:08 م الثلاثاء 20 مارس 2018
"الصحة": تلاميذ مدرسة المنوفية لم يتعرضوا للتسمم.. وخرجوا من المستشفى

لدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، تعرض 3 تلاميذ لآلام بالبطن بمدرسة الشهيد محمود زكريا الابتدائية بقرية بئر شمس، مركز الباجور، محافظة المنوفية، بعد تناولهم الوجبة المدرسية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن التلاميذ نقلوا إلى مستشفى الباجور العام وبالكشف عليهم تبين عدم إصابتهم بالتسمم، وتناولوا أدوية خاصة بآلام البطن، وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من عدم إصابتهم.

ولفت إلى أن المستشفى تردد عليها 58 تلميذ آخر برفقة أهاليهم للاطمئنان عليهم وبالكشف تبين عدم حدوث أيه أعراض عليهم، وجميعهم خرجوا من المستشفى.

وأضاف "مجاهد" أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة كلف قطاع الطب الوقائي بالوزارة بتشكيل لجنة للمرور على المدرسة والمستشفى وأخذ عينات من الوجبة المدرسية التي تناولها التلاميذ لتحليلها والتأكد من سلامتها.

تسمم التلاميذ المنوفية وزارة الصحة والسكان الوجبة المدرسية خالد مجاهد

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