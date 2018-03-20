​بالصور والفيديو- وزير القوى العاملة يُكرم 54 أمًا مثالية

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- نادر نبيل:

كرم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، 54 أمًا مثالية بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالي، بمناسبة حفل عيد الأم.

وأقيم الحفل بديوان عام وزارة القوى العاملة، وسط الهتافات والزغاريد.

وأشاد الوزير، بدورهن العظيم مع أبنائهم والمجتمع فى تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطن بأكمله، مؤكدا أن تكريم الأمهات في هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهمت فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها.

وقال سعفان، إن المرأة المصرية أثبتت أنها الأقوى والأقدر والأحق بالتكريم، وقدمت الكثير من التضحيات، وشاركت بفاعلية في جميع الانتخابات وأظهرت للعالم كله حرصها على وطنها.