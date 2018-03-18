​"التضامن" تفتتح أول برنامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية

القاهرة- أ ش أ:

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة حلوان اليوم الأحد، المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمشاركة ١٠٠ من العاملين بمؤسسات الرعاية.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية، إن تطبيق برنامج لبناء القدرات هو نقطة جوهرية نحو تحقيق الجودة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف عثمان في كلمة ألقاها نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "أطفال بلا مأوى" والذي تنفذه الوزارة استطاع خلال فترة قصيرة أن يتحرك لحل المشكلة من خلال ١٧وحدة متنقلة تقدم العديد من الأنشطة لرعاية الأطفال بلا مأوى.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تجفيف منابع مشكلة "أطفال بلا مأوى" من خلال تقديم الدعم النقدي "تكافل" لأكثر الفئات التي تحتاج للرعاية.

ومن جانبه أوضح حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى أن هناك عدة محددات لعمل البرنامج وهي ضرورة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع.

ولفت إلى أن برنامج "أطفال بلا مأوى" يقوم على دراسة علمية للتدخل بشكل مباشر في تلك القضية.

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