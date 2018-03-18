​"الجمّال": علاقات مصر والسودان اجتازت محاولات الوقيعة من قوى الشر

القاهرة- أ ش أ:

رحب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سعد الجمال، بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر غدًا الإثنين.

قال الجمال: "نرحب بالرئيس البشير ضيفًا عزيزًا على مصر قيادة وشعبًا وكلنا ثقة وأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى مزيد من الدعم وترسيخ العلاقات الأزلية والأبدية بين الشعبين الشقيقين".

وأكد أن علاقات الشعبين الشقيقين المصري والسوداني كانت وستظل فريدة في التآخي والحب والمودة وحسن الجوار واستطاعت أن تجتاز كل الصعوبات ومحاولات الفتنة والوقيعة التي دأبت قوى الشر على زرعها دون جدوى.

ولفت إلى أنه إذا كان الأمن القومي يمتد إلى نهاية حدود السودان فإن الأمن القومي السوداني يمتد شمالاً إلى البحر المتوسط وكلاهما حجر زاوية في الأمن القومي العربي.

وقال الجمال، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الزيارة المرتقبة لضيف مصر الكبير الرئيس البشير ولقاءه بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حلقة هامة في سلسلة اللقاءات الأخوية التي جمعت الرئيسين لمرات عديدة سواء في القاهرة أو الخرطوم أو المحافل الدولية والأفريقية المختلفة، وتؤكد عمق الروابط التي تربط الدولتين والشعبين وتأتي تدعيما للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف: أن الزيارة تأتي أيضا قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية في الرياض وبعد عودة السفير السوداني لاستئناف عمله بالقاهرة.