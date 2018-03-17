إجراء جديد للإبلاغ عن سرقات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

ناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين الشرفاء بالإبلاغ فورا عن وجود أي تعديات أو سرقات متعلقة بالتيار الكهربائى بالمناطق الموجودين فيها، لضمان وصول وانتظام الكهرباء للمواطنين الملتزمين بالإجراءات القانونية والشرعية لتوصيل التيار إلى شقههم أو الوحدات السكنية الخاصة بهم.

ودشنت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى استمارة تحمل اسم بلاغات سرقات التيار الكهربائى، ومن خلالها يقوم المواطن أو المشترك بملء البيانات المطلوبة باللغة العربية التى تتضمن بيانات المبلغ حتى يمكن التنسيق معه فى حالة رغبته، ثم البريد الألكترونى الخاص به، ورقم تليفونه الخاص، بالإضافة لصاحب المنزل وعنوانه.

وتأتى مناشدة الوزارة فى ضوء تعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على ضرورة التصدى لسارقى التيار بطريقة غير شرعية لمواجهة الهدر المستمر فى الكهرباء بالإضافة لتطبيق القانون بشكل حازم على أى سارق للكهرباء.​



