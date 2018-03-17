لحظة وصول السيسي ميناء شرق بورسعيد لتفقد مشروعات تنموية- فيديو

كتبت- مي مدحت:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى ميناء شرق بورسعيد ومبنى المنطقة الصناعية الإدارية والاستزراع السمكي؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية.

وكان في استقبال الرئيس، عدد من الوزراء، منهم وزيرة الاستثمار سحر نصر، وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، واللواء مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس، اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد.

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