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لحظة وصول السيسي ميناء شرق بورسعيد لتفقد مشروعات تنموية- فيديو

11:54 ص السبت 17 مارس 2018
لحظة وصول السيسي ميناء شرق بورسعيد لتفقد مشروعات تنموية- فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتبت- مي مدحت:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى ميناء شرق بورسعيد ومبنى المنطقة الصناعية الإدارية والاستزراع السمكي؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية.

وكان في استقبال الرئيس، عدد من الوزراء، منهم وزيرة الاستثمار سحر نصر، وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، واللواء مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس، اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد.

السيسي ميناء شرق بورسعيد مشروعات تنموية المنطقة الصناعية وزير الشباب والرياضة

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مميش: ميناء شرق بورسعيد يتضمن 3 مناطق لوجستية ومنطقة صناعية

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