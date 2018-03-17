كتب – محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اختيار الدكتور أحمد علي سليمان، عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية.

ويعد القرار تتويجا لجهود "سليمان"، في خدمة الدين والوطن التي تمتد إلى ربع قرن من الزمن، وهو كاتب وأكاديمي وداعية وإعلامي مصري، أحد خبراء اللغة العربية، زالمهمومين بهموم الدعوة وإشكالياتها وسبل تجديد الخطاب الإسلامي، وبناء منظومة القيم الأخلاقية والإيمانية في المجتمع.

ولد يوم الخميس 15 شوال 1394هـ / 31 أكتوبر 1974م في قرية بِلُوس الهوى، التابعة لمركز السنطة محافظة الغربية، وبدأ مسيرته العلمية في مدرسة قريته، والتحق بمعهد السنطة الديني الأزهري في بداية من المرحلة الإعدادية حتى أتم الثانوية الأزهرية بتفوق واقتدار.

درس سلميان الخط العربي وبرع فيه كتابة وتدريسًا، وظهر نبوغه في دراسته للعلوم العربية والشرعية، فالتحق بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، وحصل على ليسانس الآداب والتربية بتقدير عام جيد جدًّا، والماجستير في أصول التربية الإسلامية بتقدير ممتاز، ثم الدكتوراه في أصول التربية.

سافر في جولات دعوية ممثلا لرابطة الجامعات الإسلامية للتعريف بالإسلام في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وقارة أستراليا، إبان المشكلات التي تعرض لها العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة، فأسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام هناك، وقدم نموذجًا دعويًّا حضاريًّا للداعية المسلم.

وتكونت لديه خبرة كبيرة في العلاقات الإسلامية الغربية، ودراية بطبيعة الدول الغربية وثقافتها وخصائصها ومشكلات المسلمين هناك، وكان من أوائل العلماء الذين عملوا في حقل جودة الدعوة، وطالب بضرورة إيجاد مقاييس معيارية لجودة الأداء الدعوي؛ لقياس جودة العمل الدعوي وتقييمه، وتقويمه، وتجويده وتحسينه المستمر.

اشترك "سليمان" في صياغة "الوثيقة الوطنية لتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف والتطرف"، التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، يوم 25 مايو 2015م، واختير رئيسًا لتحرير سلسلة إصدارات الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء ITQAN ببروكسيل، وأيضا سكرتيرًا لتحرير مجلة "الجامعة الإسلامية"، وسلسلة "فكر المواجهة"، وسلسلة "دراسات الأسرة"، وسلسلة "التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين" التي تصدرها رابطة الجامعات الإسلامية.

تولى عدة مناصب كان أبرزها "المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية" ومستشار لعدد من المؤسسات والمراكز الإسلامية، وكتب تسعة مشروعات لتطوير عدد من قطاعات عمل المؤسسات الدينية، وهو عضو في اتحاد كُتَّاب مصر، وعضو في اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.