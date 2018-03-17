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منع دخول ضابط مارينز بمطار القاهرة لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة

08:43 ص السبت 17 مارس 2018
منع دخول ضابط مارينز بمطار القاهرة لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، السماح لضابط أمريكي من قوات احتياطي المارينز من دخول البلاد، لوصوله بجواز سفر رسمي دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة كما تقضي القواعد المعمول بها.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن ديلان ميشيل ستيوارت، ضابط قوة الاحتياطي المارينز، وصل من عمان دون تأشيرة مسبقة بغرض السياحة، وأجرت سلطات الجوازات اتصالًا بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية، الذي عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة، مساعد الوزير للمراسم.

تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول المسئول الأمريكي.

ضابط مارينز مطار القاهرة الدولي تأشيرة دخول

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